  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

هواوي تواجه "كارثة الـ60%" بخطة صينية ذكية

الإثنين 17 يونيو 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تواجه "كارثة الـ60%" بخطة صينية ذكية


وكالات / سما /

أكدت وكالة "بلومبرغ" أن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية تستعد لتراجع يتراوح ما بين 40 في المئة و60 في المئة من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية.

وقال تقرير نقلا عن أشخاص على إطلاع على هذا الأمر إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف "أونر 20" وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

وذكر التقرير إن الشركة ستبدأ بيع هذا الجهاز في مناطق بأوروبا، من بينها بريطانيا وفرنسا في 21 يونيو.

وقال إن المسؤولين التنفيذيين بالشركة سيتابعون عملية بيع الهاتف الجديد، وقد يوقفون شحناته، إذا رأوا أن بيعه ضعيف.

وقال التقرير إن مديري التسويق والمبيعات في الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم المبيعات يتراوح ما بين 40 مليون و60 مليون هاتف محمول هذا العام.

وقالت بلومبرغ إن هواوي تهدف إلى السيطرة على ما يصل إلى نصف سوق الهواتف الذكية في الصين في 2019، من أجل تعويض تراجع المبيعات في الخارج . ولم ترد الشركة على طلب من "رويترز" للتعليق على ذلك.

ووضعت الحكومة الأميركية شركة هواوي، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو، تحظر على الموردين الأميركيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكان مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي، رن تشنغ في، قد قال في ذلك الوقت إن هذه القيود" ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.

#هواوي

الأكثر قراءة اليوم

وصول السفير العمادي ونائبه الى قطاع غزة وهذا ما سيبحثانه..

محاولة اغتيال المتحدث باسم فتح وعضو المجلس الثوري اسامة القواسمي

سببان وراء امتناع السلطة عن قبول اموال المقاصة منقوصة وهما كالتالي..

بالفيديو... الاحتلال يعلن دخول بندقية "الكرمل" الخارقة للخدمة العسكرية.. تعرف عليها

السلطة ترفض اقتراحا إسرائيليا جديدا لحل أزمة أموال المقاصة وهذا اهم تفاصيله ..

والا: حماس ليس لديها الكثير من الخيارات واسرائيل لا تريد تقديم هدايا للفلسطينيين بغزة

إسرائيل تشارك بورشة المنامة وغربنبلانت يعلن عن تأجيل "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

حماس تكشف : بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن غزة

أسلحة نووية

هذا ما تملكه إسرائيل من أسلحة نووية ..

i

المقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم بخانيونس وتنسحب على الفور

1

صور : يديعوت: خطّ مياه جديد لغزة

ابو مازن

وزير اسرائيلي : على أبو مازن التنحي والعودة لمنزله