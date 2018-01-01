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الصين تمتلك حوالي 2400 مدرسة مخصصة للتقنية

الإثنين 17 يونيو 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تمتلك حوالي 2400 مدرسة مخصصة للتقنية


وكالات / سما /

أظهرت أرقام رسمية أن الصين لديها 2379 مدرسة وكلية مخصصة للتقنية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة فيها 3.41 مليون حتى نهاية عام 2018.

وتلقى 4.2 مليون شخص تدريبات في المدارس والكليات المذكورة في عام 2018 من خلال البرامج المفتوحة للجمهور، وفقا لتقرير إحصائي عن الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين لعام 2018 صدر عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

كما أظهرت البيانات أن هناك 2298 مركزا للتدريب على التوظيف و21565 مؤسسة تدريبية خاصة حتى نهاية العام الماضي.

وغطت برامج التدريب المهني المختلفة التي طرحت في عام 2018 في جميع أنحاء البلاد أكثر من 16 مليون شخص، بما فيهم 8.3 مليون عامل مهاجر تحولوا عن الزراعة و2.1 مليون عاطل عن العمل مسجلين في المناطق الحضرية.

#الصين #التقنية

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