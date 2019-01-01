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لاعب فلسطيني يتلقى عرضا رسميا من البرتغال

الإثنين 17 يونيو 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب فلسطيني يتلقى عرضا رسميا من البرتغال


رام الله / سما /

كشف خضر عبيد المدير الفني لفريق هلال القدس, عن تلقي نجم الفريق عرضا رسميا من البرتغال خلال الفترة الأخيرة.

وأكد عبيد في تصريحات إذاعية, أن لاعبه عدي الدباغ تلقى عرضا من البرتغال, بانتظار عقد جلسة معه لمناقشة العرض, قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن الجديد بهذا الخصوص, لا سيما أن الدباغ خطف الأنظار مؤخرا, بعدما تألق مع الفريق في كأس الاتحاد الآسيوي.

يشار إلى أن الدباغ تلقى عرضا رسميا قبل أيام قليلة من السالمية الكويتي, لكن هلال القدس رفض إتمام الصفقة, بسبب ضعف المقابل المادي.

#خضر عبيد #البرتغال #هلال القدس

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