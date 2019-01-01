فيديو.. فوزان للزعيم والعميد في الشاطئية

غزة / سما /

فاز فريقا شباب رفح وغزة الرياضي على اتحاد الشجاعية وبيت حانون الأهلي تواليا, ضمن منافسات بطولة الشاطئية, التي تجري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة.

وحقق شباب رفح فوزا غاليا على نظيره اتحاد الشجاعية (6-4), لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل سداسية "الزعيم" ناصر أبو قرشين "هدفين", وأدهم القاضي, ووليد أبو دان, وميسرة البواب, ومحمد أبو دان, بينما أحرز رباعية الشجاعية سالم وادي, وأحمد الزق, ووسيم فرج, وعلاء عطية.

ورفع شباب رفح رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة (+1), بفارق الأهداف أمام الشجاعية, الذي حلّ ثانيا (0), متفوقا على الصداقة الذي ودّع البطولة, بفارق الأهداف أيضا (-1).

وتفوق غزة الرياضي على منافسه بيت حانون الأهلي (6-5), ضمن المجموعة الرابعة.

وأحرز سداسية "العميد" أحمد أبو عبيد "سوبر هاتريك", ومحمد المنايعة "هدفين", في حين سجل خماسية "الحوانين" عماد السبع "هدفين", ومصطفى حسب الله "هدفين", وثائر أبو عبيدة بالخطأ في مرماه.

ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر دون نقاط في المركز الثالث والأخير, ليودّع المسابقة.

وبهذه النتائج يلعب شباب رفح مع الجلاء في الدور الثاني, ويلتقي غزة الرياضي مع اتحاد الشجاعية.

مباريات اليوم

وتتواصل منافسات المسابقة الاثنين, بلقاء خدمات خانيونس مع شباب جباليا الساعة 5 مساء, وخدمات الشاطئ مع شباب خانيونس الساعة 5.45 مساء.