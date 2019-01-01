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الأقصى يواصل تعاقداته.. الصفقة الثامنة

الإثنين 17 يونيو 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأقصى يواصل تعاقداته.. الصفقة الثامنة


غزة / سما /

واصل نادي الأقصى, مسلسل تعاقداته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2019-2020.

وأكد الأقصى تعاقده مع المهاجم محمد اللوح مدة موسم واحد ليكون ثامن صفقات الفريق الصيفية, بعد محمود أبو خصيوان, وحازم الهمص, وتامر مكرم, وأحمد عليان, ومحمد أبو زايد, وأحمد عجور, ومحمد بارود.

ويعدّ اللوح إضافة جيدة لهجوم الأقصى, الذي يسعى للظهور بصورة قوية الموسم المقبل, لضمان عدم الرجوع مجددا للدرجة الثانية.

يشار إلى أن الأقصى احتل صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, بفارق نقطتين أمام ملاحقه أهلي النصيرات, ما جعله يصعد للأولى.

#نادي الأقصى #محمد اللوح

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