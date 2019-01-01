تاسع صفقات الحوانين في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

أبرم نادي اتحاد بيت حانون الرياضي, صفقته التاسعة في الانتقالات الصيفية المقبلة, ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأعلن "الحوانين" عن ضم المهاجم بهاء الدعالسة مدة موسم واحد قادما من خدمات البريج, علما أنه ظهر معارا مع غزة الرياضي في الموسم الأخير.

وسبق لبطل دوري الأولى التعاقد مع ثمانية لاعبين هم: يوسف سالم، ومحمد القاضي، ورامي الطريفي، وعلي شبير، ومحمد سلمان، وسفيان كريزم, ومحمد نصار, ومروان شيخ العيد.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي احتل المركز الأول في دوري الأولى برصيد 51 نقطة, ما جعله يصعد لدوري الأضواء في الموسم المقبل.