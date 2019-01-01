مانشستر يونايتد يقرر تمديد عقد راشفورد

وكالات / سما /

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تحصين العديد من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم المهاجم الشاب ماركوس راشفورد.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، إن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في زيادة راتب راشفورد إلى 350 ألف إسترليني أسبوعياً، لحمايته من أطماع الأندية التي تتربص به.

ولم يتبقّ في عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد سوى 12 شهراً، علماً أن اليونايتد يملك خيار التمديد التلقائي لعام إضافي، لكن إدارة الشياطين الحمر تريد الحفاظ على اللاعب لسنوات طويلة.

وتعلم إدارة مانشستر يونايتد، أن رحيل راشفورد سيشعل فتيل الغضب لدى الجماهير، بسبب قدرات اللاعب الشاب، الذي يريد النادي أن يكون جزء اً من مشروع الشياطين الحمر المستقبلي.

وكان إد وودوارد، نائب المدير التنفيذي للنادي، قد أجرى محادثات متقدمة مع اللاعب خلال فبراير الماضي، لكنها وصلت لطريق مسدود، ليقرر اليونايتد تأجيل هذا الملف إلى حينٍ آخر.