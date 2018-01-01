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مبابي يثير الجدل بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان

الإثنين 17 يونيو 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يثير الجدل بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان


وكالات / سما /

أثار كيليان مبابي نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل بشأن رحيله عن النادي الباريسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية برسالة غامضة.

يأتي هذا بعد أن أظهرت إدارة نادي العاصمة الفرنسية العين الحمراء لنجوم فريقها، بعد إنهاء الموسم الماضي بلقب واحد هو الدوري الفرنسي.

ولم يستطع النادي الباريسي حتى احتكار جميع الألقاب المحلية رغم صرف أموال طائلة على أسماء رنانة مثل نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وهو ما دعا الإدارة لإطلاق تصريحات قوية وصارمة اليوم “سيتعيّن على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من ذي قبل، سيكون الأمر مختلفاً تماماً، سيكون عليهم بذل المزيد من الجهد، والعمل أكثر. ليسوا هنا للاستمتاع وإرضاء أنفسهم، وإن لم يتفقوا مع وجهة النظر هذه، فإن الأبواب مفتوحة، لا أريد أن يكون لدي لاعب بسلوك المشاهير بعد الآن”.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً وبطل العالم 2018 مع الديوك نشر “ستوري” عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير، إنستجرام، وكتب “قريباً !”.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، لتدعيم المشروع الجديد تحت قيادة المدرب زيدان.

 
#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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