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فان دايك أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا !

الإثنين 17 يونيو 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دايك أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا !


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية عن بعد الأرقام والإحصائيات الفردية التي تخص اللاعبين في دوري أبطال أوروبا الموسم المنتهي 2018/2019.

 

وفجرت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها عندما كشفت عن اسم أسرع لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنتهي صاحب أسرع انطلاقة في البطولة.

ووفقاً للصحيفة الإنجليزية فإن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي هو أسرع لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي متفوقاً على الجميع في القارة العجوز.

وقالت صحيفة “ليفربول إيكو” أن فيرجيل فان دايك هو صاحب أسرع انطلاقة في دوري أبطال أوروبا الموسم المنتهي بسرعة 34.5 كيلو متر في الساعة.

وقام فان دايك بهذه الانطلاقة خلال مباراة ليفربول وبرشلونة والتي لعبت على ملعب كامب نو، في الدقيقة 92 عندما عاد بسرعة 34.5 كيلو متر في الساعة من أجل تعطيل هجمة مرتدة للنادي الكتالوني بعد ركلة ركنية لصالح الردز.

وتفوق فيرجيل فان دايك على كلاً من زملاءه في ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وأيضاً الفرنسي كيليان مبابي مهاجم وجناح باريس سان جيرمان والويلزي جاريث بيل، اللاعبون المعروفون بسرعتهم.

إليكم قائمة اللاعبين أصحاب الانطلاقات الأسرع في دوري أبطال أوروبا الموسم المنتهي ..

5- جاريث بيل (ريال مدريد) – 33.8 كيلو متر في الساعة

4- كايل والكر (مانشستر سيتي) – 34.2 كيلو متر في الساعة

3- نيمانيا رادونجيش (النجم الأحمر) – 34.2

2- ليروى ساني (مانشستر سيتي) – 34.4 كيلو متر في الساعة

فيرجيل فان دايك (ليفربول) – 34.5 كيلو متر في الساعة

#فان دايك

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