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غانتس يهاجم نتنياهو لسماحه بإدخال الأموال القطرية لغزة

الإثنين 17 يونيو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهاجم نتنياهو لسماحه بإدخال الأموال القطرية لغزة


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب "كاحول لافان" أزرق وأبيض بيني غانتس اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخاله الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وكتب غانتس على تويتر حول تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، " هذا فقدان للردع، يتم تحويل حقائب الدولار مرة أخرى إلى قطاع غزة، ولا يوجد هناك إنجاز سياسي يضمن الهدوء لسكان المنطقة المجاورة"، يقصد غلاف غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت" أحرونوت العبرية بأن السفير القطري محمد العمادي دخل إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز حاملاً 15 مليون دولار، 10 ملايين منها لصالح الأسر الفقيرة، و5 الأخرى لصالح فرص العمل، فيما تم نقل 10 ملايين أخرى إلى إسرائيل لشراء الوقود لمحطة كهرباء غزة.

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