داني ألفيس : لسنا ضعفاء بدون نيمار

وكالات / سما /

يعتقد داني ألفيس نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن السيليساو ليس ضعيفًا بسبب نيمار دا سيلفا، مشيرًا إلى أن منتخب السامبا سيقاتل من أجل التتويج باللقب القاري “كوبا أمريكا”.

وتستضيف البرازيل حاليًا منافسات كوبا أمريكا، ويعتبر منتخب السامبا هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة القارية.

ولكن بعد تعرض نيمار دا سيلفا للإصابة، وغيابه عن البطولة، بدأ البعض يتشكك من مسألة تتويج البرازيل باللقب.

وتحدث داني ألفيس حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “أعتقد بأنه في كل مرة نأتي فيها إلى المنتخب الوطني، ونرتدي هذا القميص، علينا إثبات أننا الأقوى، بغض النظر عما إذا كان نيمار متواجدًا أم لا”.

وأضاف “علينا إثبات ذلك لأننا نمثل فريقًا تاريخيًا يحظى باحترام الجميع، ولكن بالتأكيد إذا كنّا نمتلك لاعبًا مثل نيمار، فإنك ستصبح أقوى قليلاً، لكنك لن تضعف بدونه، فأنت تزيد من جودتك، وقوتك، ولكنها لن تنقص بدونه”.

وتابع “مسؤوليتنا تبقى كما هي، نحن نمثل التاريخ، وعلينا الدفاع عن هذا التاريخ بشرف كبير”.

الجدير بالذكر أن منتخب البرازيل سيواجه نظيره الفنزويلي فجر يوم الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكوبا أمريكا التي يصدرها السامبا بعد انتصاره بالمباراة الافتتاحية أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة.