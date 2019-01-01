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الأوروجواي تسحق الإكوادور بفضل كافاني وسواريز

الإثنين 17 يونيو 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوروجواي تسحق الإكوادور بفضل كافاني وسواريز


وكالات / سما /

حقق منتخب الأوروجواي فوزاً ساحقاً على منتخب الإكوادور برباعية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “جوفيرنادو ماجاليس” لحساب الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أميركا 2019 التي تقام على الأراضي البرازيلية.

وافتتحت الأوروجواي مهرجان الأهداف مبكراً، وتحديداً عند الدقيقة السادسة التي شهدت تسجيل نيكولاس لوديرو هدفاً رائعاً استخدم خلاله مهاراته الفردية وتخطى مدافعين.

وأكمل منتخب الإكوادور المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 24 بسبب طرد كوينتيروس، واستغل منتخب الأوروجواي هذا الأمر ليضيف الهدف الثاني عن طريق إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان عند الدقيقة 33 عبر كرة مقصية مميزة، علماً أن هذا الهدف هو الأول في مسيرته ببطولة كوبا أميركا.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح لويس سواريز بتسجيل الهدف الثالث بعد أن تابع الكرة والمرمى خالي، ليعزز موقعه في صدارة الهدافين التاريخين للأوروجواي برصيد 57 هدف.

وواصل منتخب الأوروجواي الضغط على الإكوادور في الشوط الثاني، وأختتم مهرجان الأهداف عند الدقيقة 78 بنيران الصديقة، حيث سجل أرتورو مينا هدفاً بالخطأ في مرماه.

وبهذا تتصدر الأوروجواي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يتراجع منتخب الإكوادور للمركز الأخير، بانتظار المباراة الثانية التي ستجمع منتخب تشيلي واليابان يوم غد الثلاثاء.

وفي مباراة أخرى، فرض منتخب قطر التعادل على منتخب الباراجواي بهدفين لمثلهما، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين وكولومبيا أيضاً.

#الأوروجواي #سواريز #كافاني

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