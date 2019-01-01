وزارة العمل تفتتح دورة في أحدث التقنيات في عالم الطاقة الشمسية

رام الله / سما /

في إطار اهتمام الحكومة الفلسطينية بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وخطط وزارة العمل في تحسين ورفع كفاءة الموارد البشرية في مراكز التدريب المهني، بهدف ضمان مخرجات المراكز بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية، افتتحت وزارة العمل دورة تدريب مدربين متقدمة في أنظمة الطاقة الشمسية، تستهدف 27 مهندسا ومدربا من العاملين في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ومن القطاع الخاص، ويأتي هذا ضمن النشاطات المنفذة بمشروع غرفة كولون الحرفية بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية.

وسيقوم بتنفيذ الدورة خبراء محليون ودوليون من ألمانيا، بواقع 132 ساعة تدريبية، تشمل التدريبب على أحدث التقنيات في عالم الطاقة الشمسية، حيث سُينفذ التدريب على مرحلتين، الأولى في جامعة خضوري طولكرم، والثانية في مركز حلحول متعدد الأغراض.

وقال نضال عايش مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني أن هذا التدريب يأتي بهدف توفير مخرجات تتواءم مع حاجة السوق الفلسطينية من الأيدي العاملة، مؤكدا أن هذه الدورة تستهدف الكوادر البشرية لرفع كفاءة التدريب المهني، ومضيفا أن وزارة العمل تبذل كل الجهود بدعم من الشركاء لتطوير مراكز التدريب المهني، وتوفير الدعم للبنية التحتية، وتطوير الأنظمة والقوانين الناظمة للقطاع المهني، ومشيرا إلى تطوير المناهج الحديثة بما يتواءم مع التطور التكنولوجي لمواكبة التغيرات والوصول إلى الأهداف المرجوة من عملية التغيير.