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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الإثنين 17 يونيو 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت أمجد إبراهيم حماد، واقتادته الى جهة غير معلومة.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض ، بان قوات الاحتلال داهمت فجرا مناطق واد الشيخ وعصيدة والبياضة في البلدة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل ان تعتقل: يوسف احمد حمدان العلامي (25 عاما)، وأراد محمد حسين جعفر عادي (22 عاما)، واحمد كريم محمد اخليل (17 عاما).

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدة السموع، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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