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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويستدعي آخرين من تقوع جنوب شرق بيت لحم

الإثنين 17 يونيو 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها .

وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، عاهد محمد العمور (20 عاما)، وموسى محمود العمور (20 عاما)، والشقيقين فايز موسى العمور (40 عاما) وهو ابكم واصم، ومحمد (39 عاما)، وأمين علي جبريل، ويزن ماجد العمور (19 عاما)، وخليل داود أبو مفرح (27 عاما)، وزكي محمود العمور (38 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .

وأضافت، ان القوة سلمت فاطمة أحمد العمور (50 عاما)، ورائد خليل العمور (40 عاما)، وحابس دخل الله العمور (50 عاما)، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها .

يشار الى ان قوات الاحتلال كانت اقتحمت تقوع مساء أمس وسط إجراءات عسكرية مشددة، واندلعت مواجهات مع الأهالي دون أن يبلغ عن إصابات .

#الاحتلال

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