جرحى في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالنقب

القدس المحتلة / سما /

أصيب 10 من بدو النقب، اليوم الاثنين، خلال مواجهات وقعت بين أفراد من الشرطة الإسرائيلية وسكان قرية بير هداج في النقب بعد اقتحامها.

وحاول أفراد الشرطة الإسرائيلية إخلاء بعض المنازل بهدف هدمها بحجة عدم البناء القانوني. ما أدى لاندلاع مواجهات مع السكان أصيب على إثرها 10 من سكان القرية بينهم امرأة. وفق ما أورده موقع صحيفة معاريف.

وقرية بير هداج، من القرى البدوية الواقعة جنوب صحراء النقب، ويسكنها بدو العزازمة، وهي قرية لم تعترف بها إسرائيل حتى عام 2004، وهي غير مرتبطة بشبكة الكهرباء، وتعاني من سياسة هدم البيوت، حيث يقطن بها نحو ستة آلاف نسمة.