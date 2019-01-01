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شعارات عبرية على مسجد في كفر مالك

الإثنين 17 يونيو 2019 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شعارات عبرية على مسجد في كفر مالك


رام الله / سما /

خطّ مستوطنون فجر اليوم الاثنين، شعارات بالعبرية على جدران مسجد، وأعطبوا إطارات مركبات في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأظهرت صور، شعارات باللغة العبرية، خطّها مستوطنون على جدران المسجد في الحارة الفوقا كتبوا فيها "سنخوض حربًا على يهودا والسامرة".

و"يهودا والسامرة" مصطلح إسرائيلي رسمي يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية باستثناء القدس، ويقصد بـ "يهودا" المنطقة الممتدة جنوب القدس، بما في ذلك منطقة تجمّع "غوش عتصيون" الاستيطاني في محافظات بيت لحم والخليل، بينما كلمة "السامرة" تشير إلى المنطقة الواقعة شمال القدس وخصوصًا محافظات نابلس ورام الله.

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