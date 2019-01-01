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نتنياهو يسعى لتوحيد "اليمين" دون ليبرمان

الإثنين 17 يونيو 2019 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يسعى لتوحيد "اليمين" دون ليبرمان


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، يخطط لتشكيل قائمة واحدة ستخوض انتخابات الكنيست المقبلة وتضم جميع أحزاب اليمين دون مشاركة حزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيغدور ليبرمان.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو مقتنع بأن ليبرمان يعمل حاليًا من أجل إبعاده عن رئاسة الوزراء وقيادة الحكومة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو مصمم على ضمان حصول الكتلة اليمينية على 61 مقعدًا بدون حزب ليبرمان، حتى لا يعتمد نتنياهو عليه في حال شكّل الحكومة المقبلة.

ويعتقد نتنياهو أنه إذا لم يحصل اليمين في الانتخابات على 61 مقعدًا على الأقل، من دون ليبرمان، فإن ذلك سيضطره إلى ترك منصب رئيس الوزراء، وفق الصحيفة.

وكان ليبرمان قال إن الليكود وحزب أزرق - أبيض، لن يحققا المأمول في الانتخابات المقبلة وسيكونان في حالة ضعف، وهذا سيفرض عليهم حكومة وحدة.

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