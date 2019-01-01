الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية

رام الله / سما /

التقى الرئيس الفسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر.

ويأتي هذا اللقاء تبعا لرسالة وجهها الرئيس يوم أمس للدكتور ناصر، حول مدى جهوزية لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لما جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا.

وأكد الرئيس استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس.

بدوره أبدى د. ناصر استعداد اللجنة لعمل ما يمكن لتذليل ما يعترض العملية الانتخابية من معيقات في سبيل انجاحها.

جاء ذلك بحضور المستشار القانوني للرئيس علي مهنا.