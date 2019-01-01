  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير اسرائيلي: تصريحات فريدمان وغرينبلات موضع تقدير و لا لإقامة دولة فلسطينية بالضفة

الأحد 16 يونيو 2019 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: تصريحات فريدمان وغرينبلات موضع تقدير و لا لإقامة دولة فلسطينية بالضفة


القدس المحتلة / سما /

علق وزير العلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي "أوفير أكونيس"، اليوم الاحد، على مبادرة السلام الاقتصادي وتصريحات فريدمان و غرينبلات.

وبحسب القناة السابعة العبرية، قال أكونيس:  نحن ندعم مبادرة السلام الاقتصادي للولايات المتحدة، لكننا لن نغادر أو ننسحب من أي منطقة أخرى من "أرض إسرائيل"، لا من الجولان ولا من الضفة الغربية ولن نقسم القدس أبداً.

وأضاف: أن كلمات السفير الأمريكي وتصريحات المبعوث الخاص جيسون جرينبلات الداعمة لحقنا في ضم المستوطنات في الضفة هي موضع تقدير كبير وننظر إليها كأمر مسلم به، هذه هي الأراضي التاريخية للشعب اليهودي.

واردف قائلا:  إننا نقول لا لإقامة "دولة إرهاب" فلسطينية في الضفة، وإن صيغة الدولتين لم تعد ذات صلة، لأننا لم نتلقى اسللاك بل تلقينا الرعب والحروب

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

السلطة ترفض اقتراحا إسرائيليا جديدا لحل أزمة أموال المقاصة وهذا اهم تفاصيله ..

لهذه الأسباب .. سيحضر عبدالله و السيسي قمة البحرين

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

السنوار : لا جديد بمباحثات تطبيق التفاهمات مع إسرائيل

كاتبة إسرائيلية: غزة لن تغرق في البحر وسنغرق نحن في بحرها

الأخبار الرئيسية

الحردان

نائب السفير القطري خالد الحردان يصل قطاع غزة والعمادي في الساعات القادمة...

إسرائيل تشارك بورشة المنامة وغربنبلانت يعلن عن تأجيل "صفقة القرن"

اموال

سببان وراء امتناع السلطة الفلسطينية عن قبول اموال المقاصة منقوصة وهما كالتالي..

جنرال اسرائيلي: الفلسطينيون حذرون جدا و لن يتنازلوا عن استعادة أراضي 67

والا: حماس ليس لديها الكثير من الخيارات واسرائيل لا تريد تقديم هدايا للفلسطينيين بغزة