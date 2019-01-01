وزير اسرائيلي: تصريحات فريدمان وغرينبلات موضع تقدير و لا لإقامة دولة فلسطينية بالضفة

القدس المحتلة / سما /

علق وزير العلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي "أوفير أكونيس"، اليوم الاحد، على مبادرة السلام الاقتصادي وتصريحات فريدمان و غرينبلات.

وبحسب القناة السابعة العبرية، قال أكونيس: نحن ندعم مبادرة السلام الاقتصادي للولايات المتحدة، لكننا لن نغادر أو ننسحب من أي منطقة أخرى من "أرض إسرائيل"، لا من الجولان ولا من الضفة الغربية ولن نقسم القدس أبداً.

وأضاف: أن كلمات السفير الأمريكي وتصريحات المبعوث الخاص جيسون جرينبلات الداعمة لحقنا في ضم المستوطنات في الضفة هي موضع تقدير كبير وننظر إليها كأمر مسلم به، هذه هي الأراضي التاريخية للشعب اليهودي.

واردف قائلا: إننا نقول لا لإقامة "دولة إرهاب" فلسطينية في الضفة، وإن صيغة الدولتين لم تعد ذات صلة، لأننا لم نتلقى اسللاك بل تلقينا الرعب والحروب