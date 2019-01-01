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وزير الحكم المحلي يطلع على مشاريع بلدية غزة

الأحد 16 يونيو 2019 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يطلع على مشاريع بلدية غزة


غزة / سما/

 أطلعت بلدية غزة وزير الحكم مجدي الصالح على مشاريع البنية التحتية التي تنفذها بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات Mdlf.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها البلدية للوزير الصالح وشارك فيها مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة المهندس عبد الرحيم أبو القمبز، ومدير عام الهندسة والتخطيط، المهندس محمد حمادة، ومدير وحدة التعاون الدولي محمد الحلبي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الدكتور توفيق البديري، ومدير مكتب الصندوق بغزة المهندس معتز محيسن، والمدير المالي للصندوق عبد الله سمور .

وشملت الجولة مشروع تطوير شارع كمال ناصر في حي النصر الغربي، وشارع أمين الحسيني وتفرعاته في حي الرمال الشمالي، وشوارع متفرعة بين شارعي أحمد الجعبري (النفق) واليرموك.

وجرى خلال الجولة إطلاع الوزير والوفد المرافق له على جهود البلدية في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والمشاريع التي تنفذها لتطوير البنية التحتية، وحاجة البلدية من المشاريع الضرورية للاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين .

وأشاد الصالح بجهود بلدية غزة في تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة مشاريع الصحة والبيئة والبنية التحتية، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين .

يذكر أن بلدية غزة أطلقت خلال الشهر شهر نيسان/إبريل الماضي خطتها التنموية الإستراتجية التي أعدتها بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المحلي بهدف تطوير المدينة والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ المشاريع التطويرية وفقاً لاحتياجات المدينة.

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