  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظة الخليل: إثارة النعرات والفتن على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوض وخارج عن القانون

الأحد 16 يونيو 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة الخليل: إثارة النعرات والفتن على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوض وخارج عن القانون


الخليل / سما /

اكدت محافظة الخليل في بيان صدر عنها مساء اليوم الاحد، ان ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من اثارة النعرات والفتن وتهديد السلم الاهلي هو عمل مرفوض وخارج عن القانون والنظام والاعراف والتقاليد.

كما جاء في البيان "ان المدعو الملقب (ابو شاهر) مطلوب للأجهزة الامنية وسيتم تقديمه الى الجهات القضائية لاخذ المقتضى القانوني بحقه.

وتابع البيان "ان مهمة فرض النظام وتطبيق مبدأ سيادة القانون وملاحقة الخارجين عن القانون هي من اختصاص الاجهزة الامنية ولن نسمح لأي كان بأخذ القانون باليد".

ودعا البيان "كافة ابناء شعبنا والعشائر التي نحترمها ونقدرها تفويت الفرص ودرء الفتن ونبذ كل الخارجين عن القانون والنظام والتمسك بالوحدة والتضامن فيما بينها وحماية مقدرات المحافظة".

كما جاء في البيان "في اطار الهجمة الشرسة التي يتعرض لها ابناء شعبنا من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمشاريع التآمرية التي تستهدف قضيتنا الوطنية ومحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي والنيل من عزيمة شعبنا فإننا في محافظة الخليل نؤكد على ان هذه المحاولات سوف تفشل وستتحطم بفعل وعي شعبنا وخاصة في هذه الظروف التي تتعرض لها محافظة الخليل من هجمة شرسة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي وخاصة استهداف البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف كما هي القدس وكل المناطق الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

السلطة ترفض اقتراحا إسرائيليا جديدا لحل أزمة أموال المقاصة وهذا اهم تفاصيله ..

لهذه الأسباب .. سيحضر عبدالله و السيسي قمة البحرين

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

السنوار : لا جديد بمباحثات تطبيق التفاهمات مع إسرائيل

كاتبة إسرائيلية: غزة لن تغرق في البحر وسنغرق نحن في بحرها

الأخبار الرئيسية

الحردان

نائب السفير القطري خالد الحردان يصل قطاع غزة والعمادي في الساعات القادمة...

إسرائيل تشارك بورشة المنامة وغربنبلانت يعلن عن تأجيل "صفقة القرن"

اموال

سببان وراء امتناع السلطة الفلسطينية عن قبول اموال المقاصة منقوصة وهما كالتالي..

جنرال اسرائيلي: الفلسطينيون حذرون جدا و لن يتنازلوا عن استعادة أراضي 67

والا: حماس ليس لديها الكثير من الخيارات واسرائيل لا تريد تقديم هدايا للفلسطينيين بغزة