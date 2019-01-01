وزيرة الصحة تبحث مع وفد إيطالي إنشاء مركز لجراحة المناظير في مستشفى جنين

جنين / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع وفد طبي إيطالي إنشاء مركز لجراحة المناظير في مستشفى جنين الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع الكيلة، اليوم الأحد، مع رئيس الوفد الطبي الإيطالي المتخصص بجراحة المناظير النسائية والتوليد موريسيو جيدو والذي عمل في مستشفى جنين الحكومي منذ عدة أيام بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وكرمت وزيرة الصحة الوفد الإيطالي، مشيدة بجهودهم التي يبذلونها في التخفيف عن أبناء شعبنا، وناقشت مع رئيس الوفد سبل تعزيز التعاون في سبيل إنشاء مركز لجراحة المناظير في مستشفى جنين الحكومي.

وقالت: إن إنشاء هذا المركز سيدعم برنامج الإقامة في النسائية والتوليد في مستشفى جنين الحكومي وسيعزز مستوى وقدرة وكفاءة المستشفى.

يشار إلى أن الوفد الإيطالي أجرى 20 عملية جراحية معقدة باستخدام المناظير، فيما أجرى كشفاً على 50 مريضاً، وعمل على جدولة 30 عملية أخرى إلى شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.