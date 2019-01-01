قوات الاحتلال توسع بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين غرب يعبد

جنين / سما /

شرعت قوات الاحتلال بتوسيع بؤرة استيطانية على حساب أراضي المواطنين غرب بلدة يعبد.

وذكر رئيس مجلس قروي ظهر العبد طارق عمارنة، أن قوات الاحتلال بدأت بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في خربة مسعود، غرب بلدة يعبد، قبل عدة شهور، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال جلبت مستوطنا بحجة أنه راعي أغنام ومن ثم باشرت جرافات الاحتلال بشق الطرق ووضع الكرافانات وتوصيل المياه والكهرباء، لتؤسس بذلك لبؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع البؤرة الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين وجلبت مستوطنين آخرين لهذه البؤرة.

وناشد عمارنة بضرورة متابعة الموضوع على كافة الصعد وضرورة توفير الدعم المادي والمعنوي لسكان خربة مسعود لتثبيتهم في أرضهم خاصة في ظل معاناتهم اليومية من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه.