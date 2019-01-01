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نائب السفير القطري خالد الحردان يصل قطاع غزة...

الأحد 16 يونيو 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب السفير القطري خالد الحردان يصل قطاع غزة...


غزة / سما /

وصل نائب السفير القطري خالد الحردان، مساء اليوم الأحد،  الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، لمتابعة المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

ووفق مصادر محلية، فمن المقرر أن يلتحق العمادي قبل وصوله إلى غزة بالوفد القطري في القدس، حاملًا معه منحة مالية بقيمة 25 مليون دولار. 

ويبلغ إجمالي المنحة 25 مليون دولار وسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها إلى إسرائيل لشراء الوقود المنقول إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة للتشغيل، وسيتم توزيع حوالي 10 ملايين دولار كمنحة نقدية للأسر المحتاجة، مع تلقي كل أسرة 100 دولار، وفق ما أورته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت المصادر، انه سيتم التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار نقدًا لمشاريع "النقود مقابل العمل" التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم توظيف سكان غزة بشكل مؤقت ويتم دفع الأجور لهم". يشار إلى أن صحيفة "القدس"، قالت صباح أمس السبت، إن الوفد القطري الذي كان من المفترض أن يدخل قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية قد تأخر لأسباب تتعلق بالمحادثات التي يجريها مع إسرائيل، حول تقديم المنحة القطرية لقطاع غزة، وتوصيل خط الكهرباء "161" من إسرائيل.

ومن المتوقع أن يجري المبعوث محادثات مع قادة حركة حماس، ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لتخفيف التوترات بين إسرائيل. وحماس، بعد تجدد العنف الأسبوع المنصرم.

يتبع...

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