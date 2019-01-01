مجددا.. مبعوث ترامب يهاجم القيادة الفلسطينية "صائب عريقات وآخرون يشوهون رسالتنا"

القدس المحتلة / سما /

هاجم جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الامريكي ترامب، اليوم الاحد، القيادة الفلسطينية واتهمهم بتشويه صفقة القرن.

وقال غرينبلات: "صائب عريقات وآخرون يشوهون رسالتنا ، قائلين إنها محاولة" لشراء "الفلسطينيين. وهذا ليس صحيح

وأضاف: نحن نفهم أنه لا توجد رؤية اقتصادية يمكن أن تعمل بدون خطط سلام ، والعكس صحيح. انهم يعملون جنبا إلى جنب. لقد بدأنا بالخطة الاقتصادية ، لكنه لم ينتهي الامر بمؤتمر البحرين

في السياق، أوضح مبعوث ترامب، بأن الانتخابات المبكرة في "إسرائيل" أثرت على "طريقة التفكير" بشأن خطة صفقة القرن ، مضيفا: إن القرار لن يتخذ إلا في وقت لاحق من هذا الشهر. ويتم اطلاع الرئيس ترامب علي مجاري الامور

وأضاف خلال انعقاد مؤتمر صحفية جيرزولم بوست: ان موعد نشر خطة السلام سيؤجل مرة أخرى وأوضح أن القرار سيتخذ بعد انتهاء مؤتمر البحرين الاقتصادي في نهاية الشهر. وقال غرينبلات: "لقد غيرت الانتخابات الجديدة الطريقة التي نفكر بها في هذا. في العامين الماضيين

"لم نقرر بعد ما إذا كنا سنؤجل نشر الخطة حتى 6 نوفمبر" "إذا أردنا الانتظار بعد 6 نوفمبر ، فسيتم تحديد ذلك بعد ورشة العمل الاقتصادية في البحرين." وقال غرينبلات: "لقد قمنا بعمل استثنائي لمدة عامين وربع من أجل عدم الكشف عن أي تفاصيل" قائلا "إذا كشفنا عن تفاصيل معينة تعارضها جهة ما ، فسيستخدمها نفس الجهة لمحاربتنا وإبطال الخطة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بداية الحملة للانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة قد تؤخر نشر خطة صفقة القرن، أجاب: "يمكن للرئيس ترامب القيام بأشياء كثيرة في نفس الوقت. لا نعتقد أن الحملة الانتخابية ستوقف الإنجازات التي نريد الترويج له ".