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اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به

الأحد 16 يونيو 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به


الخرطوم /سما/

أفاد شاهد من رويترز، باقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير في مكتب المدعي العام لاستجوابه.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

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