  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية يدعو لتفعيل ادوات المقاومة الشعبية ولاضراب شامل يوم الثلاثاء 25 يونيو

الأحد 16 يونيو 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يدعو لتفعيل ادوات المقاومة الشعبية ولاضراب شامل يوم الثلاثاء 25 يونيو


غزة / سما/

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن حركته وبالتنسيق مع القوى الوطنية والاسلامية، تدعو للإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، تزامنًا مع انطلاق مؤتمر البحرين، ورفضًا لمخرجاته.

وطالب الحية في تصريح صحفي، أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج والشتات، لتنظيم فعاليات شعبية ونخبوية للتعبير عن رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن، داعيًا إياهم للتعبير عن رفضهم لمؤتمر البحرين، بتفعيل المقاومة الشعبية وأدواتها عند نقاط الاحتكاك مع العدو والحواجز والطرق الاستيطانية.

ودعا الحية، الأطراف الدولية لمقاطعة مؤتمر البحرين؛ حتى لا يكونوا شركاء في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : لقاء سري بين الرئيس عباس و رئيس الشاباك وهذا ما تناوله اللقاء ..

الرئيس معلقاً على رواتب الوزراء السابقين : صححنا الخطأ وعلى كل من أخذ قرشا ليس من حقه أن يُرجعه

الرئيس يبعث برسالة الى حنا ناصر بشأن الانتخابات الفلسطينية وهذا ما جاء فيها

لهذه الأسباب .. سيحضر عبدالله و السيسي قمة البحرين

قطر تبدي استعدادها لإنشاء خط كهرباء جديد لغزة بقيمة 40 مليون شيكل شهريًا

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع" حماس

كاتبة إسرائيلية: غزة لن تغرق في البحر وسنغرق نحن في بحرها

الأخبار الرئيسية

اموال

سببان وراء امتناع السلطة الفلسطينية عن قبول اموال المقاصة منقوصة وهما كالتالي..

جنرال اسرائيلي: الفلسطينيون حذرون جدا و لن يتنازلوا عن استعادة أراضي 67

والا: حماس ليس لديها الكثير من الخيارات واسرائيل لا تريد تقديم هدايا للفلسطينيين بغزة

ارشيفية

السلطة ترفض اقتراحا إسرائيليا جديدا لحل أزمة أموال المقاصة وهذا اهم تفاصيله ..

السنوار - ارشيف

السنوار : لا جديد بمباحثات تطبيق التفاهمات مع إسرائيل