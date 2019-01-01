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الشرطة تكشف ملابسات حرق محل مفروشات بنابلس

الأحد 16 يونيو 2019 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات حرق محل مفروشات بنابلس


نابلس / سما /

كشفت الشرطة اليوم الاحد ملابسات قضية حرق محل مفروشات وقع بشارع القدس الأسبوع الماضي شرقي نابلس.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة بعد تلقيها بلاغاً عن وقوع حريق بمحل مفروشات شرقي نابلس تبعها شكوى لدى شرطة المباحث وعلى الفور باشرت بالبحث والتحري وجمع الأدلة الجنائية وحصرت الاشتباه بثلاثة اشخاص.

وذكرت ان المشتبه بهم الثلاثة استخدموا سيارة بلوحة ارقام مزورة في تنفيذ عملية الحرق وإخفائها في احدى الحقول وبعد القاء القبض عليهم وسماع اقوالهم اعترفوا بقيامهم بحرق المحل بسبب خلافات عائلية مع أصحاب المحل.

وأكدت ان الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم لحين احالتهم للنيابة العامة اصولاً.

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