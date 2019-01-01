اشتية يستقبل وفدا من الاتحاد العام للمعلمين

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في رام الله، اليوم الأحد،، وفدا من الاتحاد العام للمعلمين، حيث هنأه الوفد بتوليه منصبه، وتمنى له التوفيق في مهامه.

واطلع اشتية الوفد على الوضع السياسي والمالي الصعب، جراء الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية، وما تتعرض له قضيتنا من تحديات، داعيا كافة شرائح شعبنا الى التكاتف والتوحد خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لمواجهة كافة التحديات والمؤامرات الرامية الى تصفية قضيتنا.

ووجه رئيس الوزراء التحية للمعلمين على صمودهم وموقفهم الوطني ودورهم التاريخي في الحركة الوطنية، مؤكدا دراسة كافة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.