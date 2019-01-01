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يعالون: عدم إعادة الجنود الأسرى استمرار لتآكل الردع أمام حماس

الأحد 16 يونيو 2019 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
يعالون: عدم إعادة الجنود الأسرى استمرار لتآكل الردع أمام حماس


القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق عضو حزب كاحول لافان "أرزق وأبيض" إسرائيل والأمم المتحدة للعمل على إعادة الجنود الأسرى والمفقودين من قطاع غزة الذين تحتجزهم حركة حماس.

وطالب يعالون في تغريدات عبر "تويتر" مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بالعمل على القرار 2474 الذي تباه مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بإعادة السجناء والقتلى إلى عائلاتهم، والزام المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بذلك.

وادعى أن استمرار احتجاز حركة حماس لجنود الجيش الإسرائيلي هدار غولدين وأورون شاؤول انتهاك صارخ للقانون الدولي وللأخلاق الإنسانية.

وطالب يعالون كذلك الحكومة الإسرائيلية ورئيسها وممثليها في دول العالم والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية والمطالب بتنفيذ القرار.

ولفت إلى أن الصمت الإسرائيلي وعدم اتخاذ أي إجراء تنفيذي للقرار والالتزام بإعادة الجنود الأسرى هو استمرار مباشر لتآكل حالة الردع تجاه حركة حماس، التي تطلق البالونات الحارقة والصواريخ على المدن الإسرائيلية.

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