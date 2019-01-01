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ابتكار إسرائيلي غريب: صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة

الأحد 16 يونيو 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار إسرائيلي غريب: صمغ طبي يلحم الجروح الخطيرة


القدس المحتلة / سما /

طور باحثون في معهد التخنيون في حيفا نوعا من الصمغ الطبي بديلا عن استخدام الخيوط والمسامير، يتم تعبئته في مسدس، عندما يتعرض الجسم لجروح بالغة.

ومن الاعراض الجانبية للطريقة التقليدية، انها تترك اثارا على الجسم كما انها تتطلب قدرة بارعة من الطبيب او ان الامر يتطلب عملية لاستخراجها لاحقا.

وهذا الابتكار خير بديل وفقا لما يقوله البروفسور بوعاز مزراحي مدير مختبر المواد الحيوية في التخنيون، عندما يدور الحديث عن اوعية دموية او الرئتين او الأمعاء التي ترشح في العمليات التقليدية ويتطلب لحمها بعد الخياط او الكبس.

ويخدم هذا الإبتكار الجروح الداخلية والخارجية على حد سواء.

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