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ابو يوسف يكشف عن مخاطر ورشة المنامة الاقتصادية

الأحد 16 يونيو 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو يوسف يكشف عن مخاطر ورشة المنامة الاقتصادية


رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف على أن القوى الوطنية والاسلامية تواصل حراكها رفضاً للورشة التي دعت لها الادارة الامريكية في البحرين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وشدد أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية،  اليوم الاحد ، على أن مخاطر هذه الورشة تأتي في إطار ما تسمى صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية العادلة والمعمدة بدماء شعبنا، وتستند الى قاعدة القانون الدولي، مضيفاً أن حضور وفد من الاحتلال للورشة يعطي تطبيع مجاني ، مجدداً دعواته لمقاطعتها، والعدول عن استضافتها.

وأوضح أبو يوسف أن الفعاليات الشعبية مستمرة، لافتاً إلى أن ذروة الحراك في الوطن والخارج ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري عشية هذه الورشة، منوهاً أن يوم الخامس والعشرين سيكون اضراباً شاملاً في الاراضي الفلسطينية.

وأشار أبو يوسف ان القيادة تبذل جهودا كبيرة لإفشال ما تسمى صفقة القرن من خلال رسائل ارسلت الى العديد من قادة دول العالم العظمى، مشيرا الى تحضيرات تجري لوقف كل اشكال العلاقة مع الاحتلال تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي والوطني.

ودعا أبو يوسف حركة حماس الارتقاء الى مستوى التحديات والاستجابة الى الدعوات التي تجري، مؤكداً على أهمية الدور المصري ودعمنا له من اجل تنفيذ اتفاقات تم التوقيع عليها سابقاً من اجل انهاء الانقسام الذي اوقع افدح الاضرار بقضيتنا، وجسد مصلحة للاحتلال كما اشار نتنياهو.

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