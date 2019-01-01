محاولة اغتيال المتحدث باسم فتح وعضو المجلس الثوري اسامة القواسمي

الخليل / سما /

تعرض اسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، الليلة الماضية، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين أمام منزله، في محافظة الخليل.

وأكد القواسمي في تصريحات صحفية تعرضه لمحاولة اغتيال أمام منزله في الخليل، دون أن يعلق على من يقف وراء ذلك أو أن يحمل أي جهة المسؤولية.

في السياق، قال الناشط علاء القواسمي: ”محاولة اغتيال فاشلة بحفظ الله أولا ثم حرص وجهود أبناء جهاز الأمن الوطني والوقائي ثانيا، بعد وصول معلومات عن نية جهة معينة معروفة لدينا بالتخطيط لاغتيال أسامة القواسمي من أمام منزله في منطقة الحرس ليل أمس بأكثر من 30 مسلحا تم اعتقال معظمهم وضبط ٢٠ قطعة سلاح. ربنا قدر ولطف“.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر فلسطينية أن محاولة الاغتيال الفاشلة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون يقدر عددها بنحو 30 مسلحاً، تم اعتقال معظمهم وضبط أسلحتهم، بحسب ما أورده موقع "ارم نيوز".