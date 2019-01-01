أبو سنينة يطلع وفدا إيطاليا على انتهاكات الاحتلال في الخليل

الخليل / سما /

أطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الأحد، وفدا إيطاليا على أوضاع الخليل، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقدم أبو سنينة للوفد الذي يمثل مدينة جنوى ويترأسه الناشط السياسي ماريو مارجيني الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الإيطالي، شرحا مفصلا حول أوضاع الخليل، والانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنوه بحق المواطنين، وما أقدم عليه المستوطنون مؤخرا من استيلاء على محل تجاري، وبناء بؤرة استيطانية جديدة في البلدة القديمة والسيطرة على محطة الوقود الخاصة بها.

وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، خاصة التبادل التجاري من خلال القطاع الخاص، وعمق العلاقة والصداقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والإيطالي، آملا بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين بلدية الخليل والمدن الإيطالية خاصة مدينة جنوى التي تربطهما علاقة توأمة.

من جانبه، أبدى مارجيني استعداده للتعاون وربط البلدية مع المدن الإيطالية والمؤسسات المختلفة، مؤكدا أن علاقة التوأمة لا تقتصر على علاقات الصداقة، إنما تتعداها لتصل إلى إمكانية التبادل التجاري بين المدن.

وأشار إلى أن المنتجات الفلسطينية تلقى رواجا واسعا في الأسواق الإيطالية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من القطاع الصحي، حيث إن أفضل مستشفى لعلاج الأطفال موجود في جنوى.