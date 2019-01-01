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المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الأحد 16 يونيو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم


القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خلل في ترتيب الصفحات من صفحة 323 إلى 355.

وأوضح حسين أن هذه النسخة صادرة عن مؤسسة دار الجامعة للطباعة والتجليد، في الجمهورية العربية السورية، الطبعة الأولى بتاريخ 1440هــ.

وناشد المفتي، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ ضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

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