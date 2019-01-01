مجموعة الاتصالات تطلق فعاليات المخيم الثالث للتصميم والبرمجة

رام الله/سما/

أطلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية فعاليات المخيم الثالث للتصميم والبرمجة والذي تنفذه مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، وذلك في مقر مركز بالتل للأعمال، بحضور عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، وسماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات، والطلبة والخريجين الملتحقين بفعاليات البرنامج، والمختصين والمدربين من وادي السيلكون في أمريكا.

و قال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات "بعد نجاح المخيم التدريبي للتصميم والبرمجة خلال العامين السابقين، استمرينا بتنفيذ فعاليات المخيم من خلال مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية وبرعاية من شركة الاتصالات". مشيراً الى ان فعاليات المخيم الثالث للتصميم والبرمجة Code + Design Bootcamp تنفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يستقطب البرنامج طلاب الجامعات الذين يدرسون في السنة الاخيرة والخريجين الجدد، ضمن التخصصات المطلوبة في السنوات السابقة، بالإضافة الى تخصصات جديدةأُدرجت هذا العام وهي الهندسة المعمارية، التصميمالجرافيكي، هندسة البرمجيات، هندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات، الوسائط المتعددة، و التركيز على تخصص علوم الرياضيات بهدف تدريبهم على برمجة الاليات والبرمجة المعلوماتية.

وحول طبيعة فعاليات المخيم تحدث العكر قائلاً "بان المخيم يشملطلبة الجامعات والخريجين في التخصصات ذات الصلة بالتصميم والبرمجة، بحيث يلتحق الطلاب في مسارين رئيسيين، مسار تطوير الاندرويد Android Development ومسار تحليل البيانات Data Analyst ومن مميزات هذا البرنامج هو التحاق الطلبة أيضا ببرامج التعليم والتدريب النوعية الخاصة بمؤسسة Udacity العالمية التي تستمر لمدة ثلاث أشهر ليتمكن الطلبة من الحصول على Nanodegree كل في مجال اختصاصه.

و أكد العكر على أهمية الاستمرار بدعم قطاع التكنولوجيا والريادين في مجال التصميم والبرمجة، من خلال البرامج السنوية التي تدعم الشباب وتعزز قدراتهم في هذا المجال، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في فلسطين وتعزيز الوسائل التعليمية الحديثة من اجل المساهمة في رقمنة التعليم في فلسطين، مشيراً الى ان برنامج التصميم والبرمجة يمنح الطلاب المشاركين مهارات عالية المستوى بحيث تؤهلهم للدخول في سوق العمل سواء من اطلاق مشاريعهم الخاصة او العمل الفردي او التوظيف في الشركات المحلية والعالمية.

ونوهت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية انه يتم الاعلان عن اطلاق البرنامج في الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركات مجموعة الاتصالات، حيث يتم ارسال نسخة الكترونية الى جميع الجامعات التي لديها التخصصات المطلوبة، بالإضافة الى نسخة ورقية من اجل التعميم على الطلاب وتشجيعهم على الاشتراك، موضحة انه يتم عمل زيارات ميدانية من قبل فريق عمل المؤسسة بالتنسيق مع الجامعات وشرح كيفية التسجيل و شروط القبول في البرنامج،ويتم تدريبهم من قبل مدربين يعملون في شركات عالمية مثل جوجل و واتس اب في منطقة وادي السيلكون في أمريكا.