والا: حماس ليس لديها الكثير من الخيارات واسرائيل لا تريد تقديم هدايا للفلسطينيين بغزة

غزة / سما /

تحدث موقع والا العبري، اليوم الاحد، عن التفاهمات بين اسرائيل والفصائل بغزة المبرمة بالوساطة المصرية.

وقال الموقع في تقريره، إن منظمة حماس من المستوى السياسي الإسرائيلي تريد التقليل من سياسة الفصل بين الضفة وقطاع غزة في مقابل وقف "العنف على الحدود"، ومع ذلك فإن النظام السياسي ليس ناضجًا ولا يريد في هذه المرحلة قبل الانتخابات الإسرائيلية تقديم هدايا للفلسطينيين في غزة.

وأضاف: نقل كبار المسؤولين في مؤسسة الجيش رسائل إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو بأنه من المناسب في هذا الوقت تهدئة المنطقة وتشجيع تنفيذ بعض التفاهمات التي توسطت فيها مصر من أجل تأجيل الاشتباك العسكري.

وتابع: يعرف السنوار كيف يقرأ الخريطة السياسية الإسرائيلية جيدًا، ويفهم أن نتنياهو سيصعب عليه تقديم "تسهيلات" في هذا الوقت الذي تجري فيه الانتخابات، لكن يبدو أن قيادة حماس ليس لديها الكثير من الخيارات.

واردف قائلا: السؤال الكبير هو كم من الوقت سيكون على نتنياهو استيعاب الانتقادات العلنية للحرائق والقذائف الصاروخية التي تطلق من غزة، إلى أن يصدر الحكم في هذه القضية فإن الحكومة الحالية ستكون مشغولة بشكل أساسي لكسب الوقت مع توقع أن القوات في الميدان ستكون قادرة على احتواء الأحداث التي ستندلع.

ترجمة: مؤمن مقداد