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الاحتلال يهدد بهدم خيمة الاعتصام في بلدة صور باهر

الأحد 16 يونيو 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محيط خيمة الاعتصام التي نصبها الأهالي في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وطالبت السكان بتفكيكها.

وكان أهالي البلدة وقواها المختلفة قرروا في اجتماع لهم يوم أمس نصب خيمة اعتصام اليوم في وادي ياصول بصور باهر بالقرب من البنايات التي هدد الاحتلال بهدمها بسبب قربها من جدار الضم والتوسع العنصري، احتجاجا على قرار الاحتلال بهدم 16 بناية سكنية بواقع أكثر من مائة شقة سكنية وتهجير السكان.

وذكرت مصادر اعلامية : إن توترا يسود الآن محيط خيمة الاعتصام وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال، في حين حمل أطفال المنطقة لافتات تؤكد مطالبهم بعدم هدم بيوتهم.

يذكر أن محكمة الاحتلال قررت هدم البنايات السكنية في المنطقة، واذا نجح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة.

#الاحتلال

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