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بلدية غزة تواصل جهودها في مكافحة البعوض والحشرات الضارة

الأحد 16 يونيو 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

واصلت طواقم قسم الصحة الوقائية في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة جهودها في مكافحة الحشرات الضارة والبعوض التي يزداد انتشارها في فصل الصيف ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وذكر رئيس القسم م . محمد العشي أن طواقم القسم بدأت باستخدام جهاز الضباب الحراري ( الفوجر ) في المناطق التي يزداد بها انتشار حشرة البعوض والتي يرد منها شكاوي كثيرة من المواطنين بهدف رش المنطقة بالكامل والحد من انتشار الحشرة ومنعها من التكاثر، موضحاً أن الدخان المنبعث من الجهاز هو من مخلقات النباتات والزيوت وهو لايضر بالصحة العامة .

وأوضح أن أهم المناطق التي تم استهدافها في مكافحة حشرة البعوض باستخدام جهاز ( الفوجر) هي: حي الزيتون، وحي الشيخ رضوان، ومنطقة اليرموك، وحي المنارة، وميناء غزة، ومنطقة تل الهوا بجوار حديقة برشلونة، وسيتم استهداف مناطق أخرى وفقاً لتقرير الكشف الميداني التي تجريه طواقم القسم .

وبين أن طواقم القسم استخدمت نحو 2200 لتراً من المبيدات الحشرية خلال شهر أيار / مايو الماضي وتم رشها في محيط برك تجميع مياه الأمطار ومناطق متفرقة من المدينة يكثر فيها انتشار حشرة البعوض لمكافحة الحشرات والحد من انتشارها .    

ودعا العشي المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات الوقاية من البعوض والحشرات الضارة والتي تنشرها دائرة العلاقات العامة في البلدية على صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي( الفيس بوك ) ووسائل الإعلام الأخرى .

  وأوضح أن الإرشادات تتضمن، تغطية خزانات المياه المنزلية، وتجفيف أي مياه راكدة تتواجد حول المنازل، والتخلص من أي إطارات للسيارات أو أي أوعية تتجمع بها المياه، وكذلك تركيب شبك على النوافذ المنزلية لمنع دخول الحشرات الضارة،بالإضافة إلى استخدام الوسائل العلاجية المناسبة في حالة التعرض للسلع من قبل البعوض، وتغيير المياه الموجودة في الأوعية الخاصة بالحيوانات والطيور.

#بلدية غزة

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