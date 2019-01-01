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السلطة ترفض اقتراحا إسرائيليا جديدا لحل أزمة أموال المقاصة وهذا اهم تفاصيله ..

الأحد 16 يونيو 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة ترفض اقتراحا إسرائيليا جديدا لحل أزمة أموال المقاصة وهذا اهم تفاصيله ..


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، اليوم الأحد، أن السلطة رفضت اقتراحاً جديداً لحل أزمة أموال المقاصة التي تحتجز إسرائيل جزءا كبيرا منها بحجة أنها تدفع لعوائل الأسرى والشهداء.

وبحسب القناة، فإن الجانب الإسرائيلي، اقترح أن تقبل السلطة بتلقي الأموال منقوصة، على أن تقوم جهة أخرى، كدولة عربية أو بنك بتقديم ما يعادل الخصومات كمنحة أو كقرض، إلا إن السلطة رفضت ذلك الاقتراح.

ونقلت القناة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن الحل الوحيد، هو أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال كاملة، وكل الحلول المطروحة من إسرائيل أو غيرها مرفوضة.

ولم تحدد القناة فيما إذا كان الاقتراح نقل عبر رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان الذي التقى مؤخراً مع الرئيس محمود عباس.

وقالت القناة، إن السلطة الفلسطينية تحاول الحفاظ على الوضع المالي الحالي عن طريق الاقتراض من البنوك، وتخفيض نسبة الرواتب، وتأخير دفع ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، واستخدام أموال صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، والحصول على منحة مالية بـ 50 مليون دولار.

#السلطة #المقاصة #اسرائيل

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