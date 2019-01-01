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وزير الثقافة يبحث مع نظيره الأردني آفاق التعاون المشترك

الأحد 16 يونيو 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع نظيره وزير الثقافة والشباب الأردني محمد أبو رمان، بمقر وزارة الشباب في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاحد، العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تطويرها وتعميقها بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد أبو سيف، حرص فلسطين على إقامة جسور ثقافية بينها وبين العالم الخارجي باعتبار الثقافة مدخلا حضاريا للعلاقات الإنسانية بين الشعوب والدول، مشيرا في هذا الاتجاه الى ان القيادة الفلسطينية تولي اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الثقافة حماية للهوية الوطنية.

وناقش الطرفان تنظيم بعض النشاطات المشتركة ضمن فعالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية لهذا العام، حيث تتجه تطلعات الوزارة إلى تنظيم فعاليات في عواصم عربية وإسلامية حول القدس لتعزيز الوعي بما تتعرض له المدينة من مخاطر.

#وزير الثقافة

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