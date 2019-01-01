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وزيرة الصحة تبحث مع لجنة العون النرويجية تعزيز التعاون

الأحد 16 يونيو 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، في مكتبها برام الله، اليوم الأحد، مع مديرة لجنة العون النرويجية "نورواك" في فلسطين ماريت ينغ، تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي. 

وأطلعت الكيلة اللجنة النرويجية على الوضع الصحي في فلسطين، خصوصا في ظل الأزمة المالية والسياسية التي يواجهها شعبنا جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وشددت وزيرة الصحة، على أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وقرصنتها لأموال المقاصة، مشيدة بالتعاون الكبير بين وزارة الصحة و"نورواك".

ودعت الكيلة، اللجنة النرويجية إلى تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني خصوصا في المناطق النائية والمهددة بالاستيطان، والتركيز على دور الولادة الآمنة في تلك المناطق، بسبب خصوصيتها وللتسهيل على المواطنين.

من جهتها، قدمت ينغ، عرضاً حول التدخلات التي تقوم بها اللجنة النرويجية في القطاع الصحي الفلسطيني، مؤكدة استمرار اللجنة في تعزيز تعاونها مع وزارة الصحة.

#وزيرة الصحة

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