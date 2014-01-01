مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يسلم وحدات سكنية جديدة لمستفيدين بغزة

غزة / سما /

سلّم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) أول ثماني وحدات سكنية من المنازل التي أعيد بناؤها بشكل كامل لأول المستفيدين الذين فقدوا بيوتهم خلال حرب صيف العام 2014 في غزة؛ وذلك في إطار مشروع "إعادة إعمار المنازل في غزة" المرحلة الثانية، الممول من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية عن طريق بنك التنمية الألماني (KfW) التابع لها، وذلك بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين (NRC).

الى ذلك؛ وقع المكتب عقودا جديدة مع 61 من المستفيدين (أي حوالي 386 من السكان) بحيث تكون هذه العائلات أول دفعة من بين 556 عائلة مستفيدة ممن يتلقى هذه المساعدات بهدف إعادة إعمار منازلهم المدمرة.

وتتلقى العائلات التي توقع عقودا مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمساعدات المالية التي يتم دفعها من قبل المكتب على شكل دفعات مجدولة بشكل يلائم احتياجات المستفيدين، ويتيح لهم الفرصة لشراء المواد البنائية وتغطية تكاليف الأيدي العاملة.

ويعمل مهندسو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة على الإشراف على عملية البناء عن طريق جدولة زيارات منتظمة لمواقع البناء من أجل تقديم المشورة، وتتبع التقدم المحرز لضمان اكتمال إعادة إعمال المنازل خلال الإطار الزمني المتفق عليه، وكذلك وفقا للمعايير العالية للجودة والسلامة للعائلات التي ستعيش بها.

فيما يعمل المجلس النرويجي للاجئين منذ بداية العام 2018 على تقديم المساعدات الاستشارية القانونية اللازمة للمستفيدين؛ حيث قدم استشارات قانونية نافذة لـ458 مستفيدا (55 منهم من الأسر تعيلها النساء) حتى اللحظة.

وأخيرا، يهدف هذا المشروع إلى توفير الدعم القانوني، والمالي، والتقني للعائلات الأكثر حاجة وعوزا من العائلات في غزة، والتي دمرت منازلهم بشكل كامل من أجل إنشاء وحماية الحقوق القانونية والملكية للوحدات السكنية لهم وتعزيزا لأمن امتلاك المنازل عند الضرورة، مع تقديم المنح المالية والدعم التقني، لإعادة بناء المنازل بالجودة والاستدامة المطلوبة.