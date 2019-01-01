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السنوار : لا جديد بمباحثات تطبيق التفاهمات مع إسرائيل

الأحد 16 يونيو 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار : لا جديد بمباحثات تطبيق التفاهمات مع إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة "كان" العبرية اليوم الأحد، نقلا عن مصادر بقطاع غزة، أن يحي السنوار، يعتقد أن مباحثات تطبيق تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، لم تثمر عن أي جديد.

ونقلت القناة عن المصادر ذاتها، أن السنوار أدلى بهذه التصريحات، عقب وصول المبعوث الأممي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، "نيكولاي ملانيدوف"، الى قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

ووفقا للقناة العبرية، أضاف السنوار، أن الأطراف والوسطاء يضيعون الوقت، مؤكدا على عدم وجود أي جديد بشأن تطبيق تفاهمات التهدئة الأخيرة مع إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، الى أن السنوار تغييب عن الاجتماع مع ملانيدوف، الذي جمعه برئيس المكتب السياسي للحركة، اسماعيل هنية.

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