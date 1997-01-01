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الفارس والأميرة: 5 معلومات عن أول فيلم رسوم متحركة طويل

الأحد 16 يونيو 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفارس والأميرة: 5 معلومات عن أول فيلم رسوم متحركة طويل


وكالات / سما /

تقرر تنفيذ فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" للعرض فى أكتوبر المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب التجهيز للعمل الذي يعد الأول من نوعه فى عالم السينما المتحركة.

ونستعرض فيما يلى أهم تفاصيل العمل الذى بمثل أول فيلم رسوم متحركة طويل يعرض بالسينما.

تم الإعداد لهذا العمل منذ 20 عاما حيث بدأت الفكرة من المؤلف بشير الديك فى عام 1997.

تم الاتفاق مع المخرج محمد حسيب لتولى مسئولية الإخراج إلا أنه توفى ما دفع المؤلف بشير الديك لإخراجه.

الفيلم يقوم بالأداء الصوتى للشخصيات فى الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدى، ماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا منهم أمينة رزق، سعيد صالح، غسان مطر، محمد الدفراوى، عثمان عبد المنعم، وتقوم السوبرانو جيهان الناصر بصوت الراوية فى الفيلم.

يتناول قصة محمد بن القاسم الثقفي، الفارس العربي، الذى حرر نساء وأطفال عرب من أسر قراصنة المحيط الهندي، وهو عمره ١٥ سنة، وبعدها بسنتين فتح بلاد السند كلها، وأحب أميرة هندية فى خلال الأحداث وتزوجها.

الفيلم يضم 6 أغان كتبت كتب الشاعر عمرو حسني 5 أغنيات منها وبلغت ميزانية إنتاج الفيلم 10 ملايين جنيه.

#الفارس والأميرة

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