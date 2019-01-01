كيف يبدو أصحاب البنية الضخمة في طلة جذابة؟

وكالات / سما /

الأناقة ليست حكراً على أحد، بإمكان أي شخص أن يكون أنيقاً ويظهر في إطلالات مميزة تجعله أكثر الناس جاذبية أينما كان. وإذا كنت واحداً من الرجال أصحاب البنية الضخمة أو تعاني من بعض الوزن الزائد فأنت أيضاً تستطيع أن تظهر بكامل الأناقة الجذابة وأن ترتدي ملابس عصرية وحديثة. ربما تظن أن الأمر صعباً، لاسيما وأن أغلب الماركات العالمية تُعلن عن منتجاتها من الملبوسات من خلال الرجال النحفاء منحوتي العضلات، دون أن تضع في اعتبارها الرجال كبار الحجم وأصحاب البنية الضخمة.

لكن في الآونة الأخيرة أصبحت بعض الماركات العالمية ومصانع الملابس تهتم بأصحاب البنية الضخمة، وباتت تقدم لهم ما يناسبهم من ملابس بأسلوب بسيط وعصري. فقط تذكر أن الملابس الجيدة والتي تجعلك تبدو في كامل الأناقة ومناسب هي تلك الملابس التي لا تغير شكلك جسمك، ولكنها الملابس النظيفة، والخالية من التجاعيد والبقع، كما أنها تريح عين من ينظر إليك، وتلائم شكل جسدك.

طرق لكي يبدو الرجل ذو البنية الضخمة عصريا وأنيقا

أفضل طريقة تساعد الرجال ذوي البنية الضخمة على أن يبدو أنيقين هي الخداع البصري. السر يكمن في محاولتك على الظهور بسيطاً لا متكلفاً تخفي عيوبك جسمك وتظهرك أصغر حجماً. على سبيل المثال ضع القميص في البنطلون واستخدام حزاماً لكي تفرق بين الجزء العلوي والسفلي. كذلك من الأفضل أن ترتدي ملابس ذات خطوط رأسية، وقمصان ذات أزرار. ومن الضروري وضع الألوان في الحسبان، لأن الألوان التي يرتديها الرجال ذوو البنية الضخمة أو العريضة تلعب دوراً كبيراً في الخداع البصري، على سبيل المثال سيكون من الأفضل أن ترتدي الألوان الداكنة مثل الأسود والأزرق الداكن.

استبدل الحزام بـالحمالات

لا يجب أن يستخدم الرجال ذوو البنية الضخمة الأحزمة كثيراً، لذلك من الأفضل أن يستبدلوها بالحمالات. بهذه الطريقة سوف تبدو أصغر حجماً، وحتى تبدو أكثر أناقة بإمكانك وضع دبابيس معدنية صغيرة في أطراف الحمالات.

ارتد قبعة

القبعات من القطع العظيمة والرائعة التي تجعل أي شيء يبدو جيداً، وتضفي لمسة رائعة وأنيقة على أي إطلالة. وباعتبارك رجلاً ذا بنية كبيرة فإن ارتداء القبعة أنيقة سوف يجعلك تبدو أصغر حجماً، كما أنها سوف تجعلك تبدو أنك شخص واثق من نفسك، ولا تبذل مجهوداً كبيراً كي تكون أنيقاً.

شذب شعر لحيتك وتخلص من شعر وجهك الزائد

من الضروري أن يشذب الرجال ذوو البنية الضخمة لحيتهم، ويتخلصون من الشعر الزائد الموجود في وجوههم، بهذه الطريقة سوف يبدو وجههم أكثر وضوحاً، كما أنهم سوف يظهرون أصغر سناً وأكثر أناقة.

ارتد إكسسوارات كبيرة

احرص دائماً على ارتداء إكسسوارات كبيرة مثل الساعات الكبيرة والأساور العريضة، والخواتم الكبيرة، وفي الوقت نفسه احرص ألا يكون شكلها مبالغاً فيه أو منفرة.

ابتعد عن القمصان بلا أكمام والسراويل الواسعة

ارتداء قمصان وتيشيرتات بلا أكمام سوف يجعلك تبدو أكبر حجماً، لذلك من الأفضل أن ترتدي ملابس بها أكمام. وفي الوقت نفسه ابتعد عن السراويل ذات الأقدام شديدة الاتساع، من الأفضل أن ترتدي سراويل ذات أقدام مناسبة لجسمك.

ما الألوان التي يرتديها أصحاب البنية الضخمة؟

آخر شيء تريده إن كنت من ذوي البنية الضخمة هو أن تظهر ضخماً كالتنين أو الديناصور، لذلك تجنب الألوان الزاهية مثل الأحمر والأرجواني، الأخضر، الأصفر، الوردي في القمصان والتيشرتات. أما السراويل فمن الأفضل أن تلتصق بالسراويل ذات الألوان المحايدة مثل الكحلي، والبني الداكن، والزيتوني، والأسود والرمادي، فهذه الألوان سوف تجعلك تبدو أصغر حجماً، كما أنها ستوفر لك إطلالة رائعة.

الأقمشة والخامات المناسبة للرجال ذوي البنية الضخمة

احرص دائماً على اختيار الأٌقمشة الخفيفة إذا كانت بنيتك ضخمة وكبيرة، لأن الأقمشة السميكة سوف تجعلك أكبر حجماً وأضخم.

بالنسبة للبدلة والإطلالات الرسمية وغير الرسمية والكاجوال، فعليك تجنب البوليستر وما يشبهه من الأقمشة خاصة أنها تحتفظ بدرجة الحرارة، ما يؤدي إلى تصبب العرق بغزارة، لذلك من الأفضل أن ترتدي قمصاناً وتيشرتات قطنية، أو القطن الممزوج بالبوليستر.