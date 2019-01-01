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الاحتلال يواصل جرف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

الأحد 16 يونيو 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تجريف مساحات من الأراضي الواقعة شمال خربة يانون التابعة لبلدية عقربا جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، ان جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف منذ ثلاثة أيام في الأراضي المحاذية لمستوطنة "جدعونيم".

واضاف، ان جرافة عملت منذ ساعات الصباح على أعمال تجريف بالقرب من البؤرة الاستيطانية "777".

وذكر ان خربة يانون المحاطة بخمسة مواقع استيطانية، خسرت ما يقارب 85% من مساحة اراضيها، جراء ممارسات المستوطنين، مؤكدا ان الاحتلال حول مئات الدونمات إلى "محمية طبيعية" من اراضي الخربة، الأمر الذي يعني حرمان الأهالي من دخول أراضيهم، أو زراعتها بحجة أنها "محمية طبيعية".

#الاحتلال

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