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هيئة الأسرى: الاحتلال يصدر قرارا إداريا "جوهريا" بحق الأسيرة دعمس

الأحد 16 يونيو 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري بحق الأسيرة فداء محمد يوسف دعمس (24 عاما)، من بيت أمر شمال الخليل، لمدة شهرين (جوهريا)، بحيث يفرج عنها بتاريخ 13-8-2019.

وقالت الهيئة، في بيان "إن هذا التمديد هو الرابع على التوالي، علمًا أنها اعتقلت بتاريخ 29-5-2018 بعد مداهمة منزل ذويها في بيت امر، وتم نقلها إلى مركز تحقيق "عتصيون"، ومن ثم إلى سجن "هشارون" ثم "الدامون".

يذكر ان الأسيرة دعمس طالبة جامعية في سنتها الثالثة في تخصص إدارة أعمال، وهذا الاعتقال ليس الأول لها، فهي أسيرة محررة كانت اعتقلت في تاريخ 28-1-2015، وحكم عليها بالسجن الفعلي مدة ستة أشهر، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، وأمضت حكمها وتحررت في نهاية تموز من نفس العام.

#هيئة الأسرى

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