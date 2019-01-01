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تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس

الأحد 16 يونيو 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس


وكالات / سما /

أثار العثور على تمساح بسكين عالق في جمجمته في ولاية تكساس في الولايات المتحدة صدمة السكان، لا سيما وأن التمساح لا يزال على قيد الحياة ويستطيع التمتع بالسباحة.

وشوهد التمساح يسبح بحرية كاملة في بحيرة أوركاد في مقاطعة فورت بيند في ولاية تكساس، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وقام إيرين ويفر بتصوير التمساح، وأثارت الصور اهتماما كبيرا بالحيوان عندما تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقال ويفر للشبكة التلفزيونية الأميركية: "رأيته يسبح، ثم رأيته يستدير ويسبح نحوي، وعندما اقترب رأيت شيئا يخرج من رأسه".

وأضاف: "لقد كان سكينا مغروسا في رأسه، ولا أعرف ما إذا كان قد دخل في عينه، لكن يبدو أنه إذا لم يكن قد أصاب عينه، فهو قريب جدا منها".

وأبلغ سكان المنطقة مسؤولي الحياة البرية بأمر التمساح. وقال مدير حديقة برازوس بيند، كريس بيشوب، إن التمساح يمكنه العيش مع السكين في رأسه لبعض الوقت.

وفي منشور على فيسبوك قال إيرين وايفر، إن خبراء في خدمة إنقاذ الحياة البرية في بومونت في تكساس ينتظرون إذنا رسميا من السلطات لمساعدة التمساح.

#تمساح #تكساس

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